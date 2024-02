La Juve salvata da Rugani allo scadere | Allegri | “Importante la vittoria”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Torino, 25 febbraio 2024 - Probabilmente erano già pronti i titoli canonici ‘lanon sa più vincere’ ed effettivamente sembrava proprio così anche in una partita teoricamente facile contro il Frosinone. I ciociari hanno risposto colpo su colpo e trascinato gli uomini disul 2-2 fino al 95’, ma proprio all’ultimo secondo dell’ultima azione Danieleha infilato da posizione impossibile la porta e regalato ai bianconerii tre punti importanti nella corsa al secondo posto. Di sicuro, però, non sarà contento il tecnico bianconero per una partita oggettivamente difficile, giocata con evidenti difficoltà e un equilibrio di squadra che sta mancando rispetto alla prima parte di stagione. Tuttavia, pubblicamente, il mister si è detto soddisfatto “Eravamo partiti bene, poi abbiamo preso quei due gol evitabili - la sua analisi - ...