La Emma Villas nella ‘tana’ di Cuneo Monaci | E’ un anticipo di play-off

Volley, Emma Villas Siena chiamata alla vittoria nel big match contro Cuneo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Domenica di fuoco per. Alle 16, a, i biancoblù scendono in campo in una sfida che vale tantissimo per la corsa alla seconda posizione. Tanti gli scenari aperti: con una vittoria piena, in tre o quattro set, Nevot e compagni metterebbero fra sé e la Puliservice Acqua San Bernardo un solco di cinque lunghezze difficilmente colmabile nelle quattro giornate restanti; con una vittoria al tiebreak il margine salirebbe a tre punti, sempre interessante ma comunque ancora recuperabile; con un successo pieno disi materializzerebbe invece il contro sorpasso, con i piemontesi terzi ea rincorrere. Ci sono tutte le premesse per una grande sfida: "È uno scontro di alta classifica – ha detto l’assistente allenatore Marcoalla vigilia – ...