La distribuzione del reddito nell’era dell’Ai affascina corsisti e studenti all’Istituto Bosco Lucarelli di Benevento

(Di domenica 25 febbraio 2024) “Pensare che si possa recuperare posti di lavoro attraverso attività formative, tra l’altro non ben focalizzate, è irrealizzabile. L’attuale fase socio economica richiede un cambiamento di paradigma: così come nel passato faticosamente si passò da concetti legati alle attività latifondiste al concetto di lavoro dopo la rivoluzione industriale, allo stesso modo nei nostri giorni occorre passare dal paradigma del lavoro al paradigma della partecipazione. E’ noto a tutti che la ricchezza mondiale cresce e che questa si concentri nella mani di pochi individui (l’1 per cento della popolazione mondiale possiede circa il 50 per cento della ricchezza totale). Tale situazione è generata soprattutto dalla presenza di un mondo parallelo, ormai definito mondo due, che è quello dell’economia digitale che drena risorse dal mondo uno dell’economia reale”. E’ quanto emerso al termine della lezione ...