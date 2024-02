(Di domenica 25 febbraio 2024) Laè qualcosa che non funziona semplicemente andando a votare e contando le schede e in cui automaticamente chi ottiene piùvince. Si tratta di undiche possono sembrare anche molto tecnici e a tratti esoterici agli occhi di molti, ma nonostante il loro linguaggio fatto di scorpori e disgiunti, sbarramenti e proporzionali possa risultare poco inclusivo agli occhi di molti, esso riguarda ogni singolo cittadino italiano senza eccezione alcuna. Come noto, le leggi elettorali possono essere determinanti per decretare chi sia il vincitore e con quale margine ottenga la vittoria, così come l’effettiva rappresentatività per gli sconfitti e, tenere conto della possibilità che non vi siano maggioranze. Tuttavia, l’esito elettorale e il modo in cui esso viene ...

La democrazia non è solo contare i voti ma un insieme di regole e meccanismi (di S. Mentana): La democrazia è qualcosa che non funziona semplicemente andando a votare e contando le schede e in cui automaticamente chi ottiene più voti vince. Si tratta di un insieme di regole e meccanismi che ...tpi

Cortei Pisa e Firenze, Salvini: "Giù le mani da forze dell'ordine". Opposizioni all'attacco: non è accettabile che le centinaia di migliaia di persone in divisa che garantiscono sicurezza e democrazia vengano tirate in ballo nella contesa politica. Giù le mani dalle forze dell'ordine", ha ...adnkronos

Salvini: Non è accettabile che uomini in divisa vengano tirati in ballo in contese politiche: "Non è accettabile che le centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa che garantiscono quotidianamente a rischio della loro vita la nostra serenità, la nostra sicurezza e la democrazia e la ...ilgiornale