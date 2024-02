La commedia dell’arte compie 479 anni | un linguaggio teatrale universale

«Un fiume d'arte» per lasciarsi travolgere

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il 25 febbraio 1545 nasceva a Padova la, unnato in Italia a fine Quattrocento e che si diffuse in tutta Europa. In questa data si celebra con una serie di eventi ed iniziative in varie città: dall’Europa alle Americhe, con Nancy, nominata capitale delladel 2024.L'articolo proviene da Il Difforme.