La colpa non è dei social, ma nostra

(Di domenica 25 febbraio 2024) Li accusiamo per gli insulti, le violenze, i gesti estremi, veri propagatori di cattiverie collettive. Certo, come ogni strumento possono essere totalmente spietati. Eppure, il responsabile per le nostre fragilità e i nostri narcisismi è soprattutto uno: noi stessi. È stato lui ad armare la mano omicida e suicida, a istigare il ragazzo o a spingere la ragazza all’atto drastico e violento, criminale o autolesionista. È stata la sua derisione, il suo insulto sessista o razzista, il suo sputtanamento, l’immagine intima resa pubblica, la tresca nascosta resa palese. È lui il vero colpevole, il vero mandante. Ma quel lui è un’entità ineffabile, fluida e collettiva, impersonale come il «si dice» della gente, la chiacchiera, il pettegolezzo di una volta. Quel lui, in sintesi, è ilche sarebbe diventato un’arma impropria, anzi un ordigno esplosivo ed implosivo nelle ...