La Città Santa delle droghe | la piaga della tossicodipendenza a Gerusalemme Est

Roma santa e dannata. Un'idea della città eterna in bianco e nero

(Di domenica 25 febbraio 2024) Shufat è un campo profughi palestinese che accoglie 20mila persone e sorge a cinque chilometri da. Formatosi in maniera strutturata dopo la guerra del 1967 e l’occupazioneda parte dell’esercito israeliano, il campo è cresciuto negli anni accogliendo sempre più sfollati che hanno aperto attività e rapporti commerciali con la municipalità di, il capoluogo di riferimento. Le autorità israeliane dal 2002 hanno dato il via libera in tutta l’area alla costruzione di barriere, checkpoint, muri e accessi controllati che hanno spaccato in due l’area metropolitana: a Est i palestinesi ed Ovest gli israeliani. Il campo cade proprio in questa zona di confine: un muro alto 8 metri in cemento armato lo circonda e lo isola sui ...