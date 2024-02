Serie C, domencia il Novara con la capolista Mantova

(Di domenica 25 febbraio 2024) In casa di unaffamato di punti per uscire dalla zona play out ildovrà cercare la vittoria necessaria per proseguire la sua rincorsa al grande sogno della serie B. Completa il quadro il derby Pro Patria-Renate. Risultati: Giana-Lumezzane 2-1, Alessandria-Albino 0-1 Legnago-Atalanta (domani),(oggi), Padova- Arzignano 4-0, Pergolettese-Pro Vercelli 3-0, Pro Patria-Renate (oggi), Pro Sesto-Trento 0-1, Vicenza-Triestina (oggi). Classifica:66; Padova 61; Triestina, Vicenza 46; Atalanta 45; Lumezzane 41; Legnago 40; Pro Vercelli, Virtus Verona 38; Giano, AlbinoLeffe 37; Pro Patria 35; Trento 34; Pergolettese, Arzignano, Renate 33;29; Fiorenzuola 26; Pro Sesto 19; Alessandria 17. Lu.Ma.

Dopo la vittoria di misura nel testacoda in casa dell’Alessandria, il Mantova capolista torna subito in campo al Martelli per superare nel tardo pomeriggio ... (sport.quotidiano)

La capolista Mantova non si fida del Novara. Che bagarre in coda: Il Mantova cerca la vittoria contro il Novara per raggiungere la Serie B, mentre si gioca il derby Pro Patria-Renate. Risultati e classifica in lotta per la promozione e la salvezza. In casa di un ...ilgiorno

