La Bielorussia al voto | tra militarizzazione e fedeltà a Putin | così Lukashenko mira a consolidare il suo regime

La Bielorussia al voto: tra militarizzazione e fedeltà a Putin, così Lukashenko mira a consolidare il suo…

(Di domenica 25 febbraio 2024) Non solo in Russia si muore in carcere. A pochi giorni dalla morte di Alexei Navalny, infatti, la stessa sorte è toccata a un dissidente bielorusso, Ihar Lednik, deceduto mentre si trovava in stato di detenzione per accuse di diffamazione in una prigione di Minsk. Senza dubbio non il migliore dei biglietti da visita in vista delle elezioni parlamentari che si svolgeranno domenica in. Il risultato è ovviamente scontato, ma ilsegnerà comunque un passaggio importante per il paese guidato con il pugno di ferro da Alexanderdal 1994. In primo luogo, si tratta della prima chiamata alle urne per i cittadini bielorussi dalle elezioni presidenziali dell’agosto 2020. Che sancirono, sì, la permanenza al potere per un sesto mandato del vassallo di Vladimir, ma che furono poi seguite da mesi di ...