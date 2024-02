Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 | Wout van Aert trionfa davanti a Tim Wellens

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Prime due classiche in Belgio, subito dominio per una Visma Lease a Bike che vuole lasciare solamente le briciole alle rivali. Lo squadrone olandese si prende anche lacon la propria stella:vantimbra il cartellino per la prima volta in una gara corsa da vero padrone. Corsa infiammata sin dal primo chilometro, con la fuga di giornata che praticamente non si è mai formata. Al solito, a dettare il passo, ci pensa la Visma Lease a Bike che accelera con Dylan van Baarle per poi apparecchiare la tavola avanche inizia a fare la differenza praticamente ad 80 chilometri dall’arrivo.si forma, sotto l’andatura del fenomeno belga, un drappello di quattro uomini ...