Kit sospetto nel trolley: denunciato

(Di domenica 25 febbraio 2024) PERUGIA - In strada con un. Una presenza che gli agenti della squadra volante hanno ritenuto sospetta, visto che a trainare la valigia era una loro vecchia conoscenza, un 55enne con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Così gli agenti hanno deciso di approfondire gli accertamenti sull’insolito camminatore. Lo hanno, quindi, perquisito per passare poi a controllare il. Dove gli agenti hanno trovato numerosi articoli di ferramenta, come confezioni di silicone e altri prodotti, un coltello serramanico, un cellulare, alcuni capi di abbigliamento e dei cacciaviti, verosimilmente provento di reato. L’uomo, riferisce la questura, non è stato in grado di motivare il possesso degli oggetti e, per questo motivo, è statoper ricettazione e possesso di strumenti atti ad offendere e allo scasso. Oggetti che ...