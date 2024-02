Kiev, attacco russo in Donetsk distrugge 12 condomini - Ultima ora - Ansa.it

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un massicciocon missili S-300 è stato lanciato durante la notte a Konstantinovka, nella regione di: molti edifici sono stati distrutti con missili S-300, tra cui una stazione ferroviaria e una chiesa. Lo riferisce la polizia locale citata da Ukrainska Pravda. "In seguito al bombardamento, sono stati distrutti l'edificio della stazione ferroviaria, una chiesa, 12, 21 negozi, 19 padiglioni commerciali, tre istituti scolastici, 2 edifici amministrativi, un ufficio postale e un chiosco". Una donna di 75 anni che si trovava nella propria abitazione è rimasta ferita.

