Kenya | muore un altro maratoneta | Kipsang collassa al traguardo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tragedia nel mondo dell’atletica: ilkeniano CharlesKipkorir è morto subito dopo aver tagliato ildi una maratona in altura svoltasi in Camerun. Ad annunciare l’improvviso decesso del 33enne è stata la federazione keniana: “L’Atleticaconferma che CharlesKipkorir è morto sabato in Camerun dopo aver preso parte ad una corsa in montagna. Come federazione, vorremmo cogliere l’occasione per esprimere le nostre condoglianze alla famiglia didurante questo momento difficile” si legge infatti nella nota diramata dalla federazione di cui faceva parte l’atleta classe ’91 (nato il 6 giugno a Koibatek nella regione del Baringo).Leggi anche: Il campione Kelvin Kiptum morto in un incidente: era tra i favoriti alle Olimpiadi 2024 Secondo quanto ...