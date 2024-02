Katia Follesa ha avuto un malore | soccorsi urgenti | spettacolo annullato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024) In una serata che si preannunciava ricca di risate e divertimento, un imprevisto ha costrettoa rinviare lo“Ti posso spiegare”, previsto al Teatro Orfeo di Taranto. L’attrice, conosciuta per il suo humour e le sue performance brillanti, haunpoco prima dell’inizio dello show, causando preoccupazione tra i fan e necessitando l’intervento dei. Intervento dei Soccorritori e le Scuse diLa prontezza dell’intervento dei soccorritori del 118 ha permesso di assisteretempestivamente, e fortunatamente, le sue condizioni sono rapidamente migliorate. L’attrice, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto e si è scusata con il ...