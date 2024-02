Kate Middleton e la sua malattia | William segue l’ordine di Carlo

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: Harry escluso dai piani di emergenza: Il Re si sta sottoponendo alle cure per trattare il cancro, e con Kate Middleton ancora in fase di recupero, la Monarchia è in parte scoperta. Ma non c’è spazio per Harry, e i tabloid inglesi sono ...dilei

Kate Middleton, dopo l’operazione la previsione della veggente: Mentre Kate Middleton sta recuperando abbastanza velocemente a seguito dell’operazione subita all’addome, pare che sia stata svelata una nuova previsione sul suo futuro da una nota veggente. Per la ...velvetgossip

La foto della principessa Charlotte uguale alla regina Elisabetta: Se c'è una certezza, è che la figlia del principe e di Kate Middleton ha ereditato il DNA dalla famiglia paterna, tanto da somigliare persino alla regina Elisabetta II. Sui social circola una foto che ...elle