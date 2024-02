Juventus | Vlahovic | 'Settimane non facili Mancata cattiveria | non siamo stati alla nostra altezza Tridente? Chiedete ad Allegri'

Juventus, Vlahovic: 'Settimane non facili. Mancata cattiveria, non siamo stati alla nostra altezza. Tridente? Chiedete ad ...

Vlahovic a "Sky Sport": "Dobbiamo voltare pagina, essere cattivi e portare a casa i 3 punti": Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Juventus e della nazionale serba, parla del match contro il Frosinone a pochi minuti dall'inizio della gara: "Non sono state settimane facili visti i ...tuttojuve

Juventus-Frosinone, probabili formazioni, orario e tv. Diretta dalle 12.30: Torino, 25 febbraio 2024 – La 26esima giornata di serie A riparte oggi con il lunch match Juventus-Frosinone, con la squadra di Max Allegri che ha un assoluto bisogno di ritrovare i tre punti che manc ...msn

Juventus-Frosinone: orario, dove vederla e formazioni ufficiali. Chiesa con Vlahovic, Soulé da ex allo Stadium: La partita tra Juventus e Frosinone sarà visibile in diretta su DAZN e Sky (Sky Sport Calcio- canale 202). Disponibile anche tramite app DAZN e Sky Go per smartphone, tablet e laptop. La Juventus ...ilmessaggero