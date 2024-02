Juventus | Rugani | “Gol liberazione | ci toglie da un momento difficile”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Daniele, autore del gol definitivo del 3-2 dellacontro il Frosinone nella 26esima giornata di Serie A, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria: “È stata una. È un gol troppo importante e cida unin cui abbiamo fatto fatica ad emergere, è un gruppo che sta crescendo ma è nuovo a queste situazioni. Per fortuna l’abbiamo risolta così, adesso dobbiamo essere bravi a non fare un passo indietro ma continuare la risalita“. In merito al gol, il difensore bianconero ha aggiunto: “Magari il mio passato da centrocampista qualcosa mi ha insegnato. Felice di aver aiutato la squadra a vincere. Prendiamo il positivo e ripartiamo“. E parlando ancora della rete, l’ex Empoli ha spiegato: “Ho capito che andava lì, mi sono allungato e ...

