Juventus | Rugani all' ultimo secondo piega il Frosinone | Allegri respira

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un gol di Danielein pieno recupero regala allala vittoria per 3-2 sulche lascia Torino davvero con l'amaro in bocca. I bianconeri, con questi tre punti, sono saldi alposto in classifica, a sei punti dalla capolista Inter (che ha giocato al momento due partite in meno). Più critica la situazione dei ciociari che sono a +3 dalla zona calda della retrocessione. Fuochi d'artificio nel primo tempo con sorpassi e contro sorpassi fino al pari prima del riposo. È stata laa passare in vantaggio dopo due minuti e mezzo con Vlahovic: McKennie è stato bravo a stoppare con maestria un lancio di Gatti e dalla destra ha messo in mezzo per il serbo che con l'interno destro deviato da Lirola ha trafitto Cerofolini. Ottima reazione di un...