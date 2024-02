Juventus | i due volti opposti | Vlahovic primo in Europa | Chiesa in crisi nera

Nel momento peggiore , Juventus e Frosinone si sfidano per la terza volta in due mesi , ma a differenza dei primi due incroci, ora c’è tanta pressione per ... (sportface)

Juve Stabia-Turris, Pagliuca torna in panchina: «E ora fuori la cazzimma dello stabiese»: Per la prima volta senza Bellich (squalificato), ma col pieno recupero di tutti gli effettivi, la Juve Stabia è pronta per il derbyssimo in programma domani sera al Menti con la Turris.ilmattino

Juventus-Frosinone 3-2, le pagelle: Locatelli opaco, Chiesa invisibile, Vlahovic puntuale, Mc Kennie preziosissimo, Rugani sorprende: La Juventus ha battuto a Torino il Frosinone per 3-2 in una partita ... s.v.) BREMER 5 Il muro questa volta non regge l'urto. Svagato sui due gol. Azzoppa (involontariamente) Rabiot. RUGANI 6,5 La ...leggo

Juventus-Frosinone 3-2 pagelle: Rugani al cardiopalma, Vlahovic stella del 2024, Chiesa flop: Quando l’ennesimo passo falso sembrava inevitabile (la Juve aveva ottenuto due punti nelle ultime 4 gare, stentando sempre con le piccole come Empoli, Udinese e Verona) ecco il gol salvatutti di ...sport.virgilio