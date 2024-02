Juventus-Frosinone oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Juventus-Frosinone oggi in tv: orario, programma Serie A, streaming, probabili formazioni

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventiseiesima giornata di. Pessimo momento di forma per entrambe le squadre, che sperano di riscattarsi al più presto per evitare di compromettere la stagione. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno i ragazzi di Allegri, determinati ad uscire da un tunnel in cui sono entrati con il pareggio di Empoli. Non può sbagliare neppure il, pericolosamente vicino alle ultime posizioni della classifica. La sfida è in programma, domenica 25 febbraio, alle ore 12:30.su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e insu Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.