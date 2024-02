Juventus-Frosinone | infortunio Rabiot in uno scontro con Bremer | entra Alcaraz

(Di domenica 25 febbraio 2024)per Adrienined è costretto a uscire per un problema alla gamba ancora da chiarire. Il problema fisico, di cui vi aggiorneremo quanto prima nei dettagli, arriva in seguito a unofortuito col suo compagno, sugli sviluppi di un corner per i bianconeri. Dopo alcuni minuti, il francese che zoppicava vistosamente ha alzato bandiera bianca. Poco prima del cambio con, l’acquisto del mercato di gennaio, la squadra di Allegri è anche finita sotto 1-2. SportFace.

Nel pre-partita di Juventus - Frosinone si è parlato del futuro di Massimiliano Allegri . Nonostante un momento non troppo soddisfacente dei bianconeri, la ... (calcioweb.eu)

Serie A: In campo Juventus-Frosinone 1-2 LA DIRETTA: Juventus-Frosinone 1-2, al 27' in rete Marco Brescianini. Juventus-Frosinone 1-1, al 14' pareggia Walid Cheddira. Cross perfetto di Zortea dalla destra, Cheddira sfila in area tra quattro avversari e ...ansa

Okoli a DAZN: «Crisi Juve Ci dà qualcosa in più, siamo ancora più convinti»: Le parole del difensore del Frosinone A DAZN, Okoli ha parlato così prima di Juve-Frosinone. OKOLI – «La Juventus sta passando un momento non positivo, questo ci dà qualcosa in più e siamo ancora più ...juventusnews24

Calcio: Giuntoli, 'rinnovo Allegri Vogliamo tenere mister e lui contentissimo di restare': Lo ha detto il direttore Sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Juventus-Frosinone. "Il mister ha fatto 54 punti con lo staff e i ragazzi, è giusto ...affaritaliani