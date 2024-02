Juventus-Frosinone | formazioni ufficiali | orario e tv Diretta dalle 12 30

LIVE Alle 12.30 Juve-Frosinone: Allegri con Vlahovic-Chiesa. Di Francesco lancia Chedira

(Di domenica 25 febbraio 2024) Torino, 25 febbraio 2024 – La 26esima giornata di serie A riparte oggi con il lunch match, con la squadra di Max Allegri che ha un assoluto bisogno di ritrovare i tre punti che mancano dal 21 gennaio a Lecce. Trentacinque giorni senza vittorie cominciano ad essere un pò troppi per la Signora. “Nel calcio capita di passare periodi come questo, vogliamo tornare a vincere e per farlo dovremo essere più ordinati e compatti”, ha spiegato ieri il tecnico alla vigilia della sfida contro il. Anche perché da dietro stanno cominciando ad arrivare, con il Milan che ha fallito il sorpasso la settimana scorsa perdendo a Monza., Allegri: "Cambio di modulo? Sempre stati a quattro dietro"Serie A, Milan-Atalanta: probabili, orari e dove vederla ...

Juventus Frosinone LIVE: cronaca e diretta Serie A: Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Juventus e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Juventus e Frosinone si affrontano nel match valido per la giornata ...calcionews24

Juventus-Frosinone: orario, dove vederla e formazioni ufficiali. Chiesa con Vlahovic, Soulé da ex allo Stadium: La partita tra Juventus e Frosinone sarà visibile in diretta su DAZN e Sky (Sky Sport Calcio- canale 202). Disponibile anche tramite app DAZN e Sky Go per smartphone, tablet e laptop. La Juventus ...ilmessaggero

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone: Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone, lunch match della 26 esima giornata di Serie A, in programma allo Stadium a partire dalle 12:30: Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani ...tuttojuve