Juventus-Frosinone | Chiesa delude ed esce Marocchi | “Devo capire se è colpa del giocatore o di Allegri”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Da ottobre ad oggi Federicoha segnato due sole reti in campionato con la maglia della. Dopo un’ottima partenza in stagione (4 reti in 5 gare), l’attaccante azzurro non ha trovato continuità, un po’ per i problemi fisici e un po’ per la concorrenza di Yildiz. Anche contro ill’ex Fiorentina non ha superato l’esame ed è stato più volte richiamato da Massimilianoche alla fine ha deciso di sostituirlo al 62? proprio con il giovane turco. Tempo di analisi sul momento di, che sta mancando l’appuntamento con il definitivo salto di qualità. Il commentatore di Sky, exbianconero, Giancarloha provato ad analizzare la prestazione del jolly d’attacco: “Me lano raccontare – ha detto in telecronaca ...