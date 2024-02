Juventus-Frosinone 2-2 LIVE | Yildiz si divora il 3-2 | Gatti a un passo dal tris

Da ottobre ad oggi Federico Chiesa ha segnato due sole reti in campionato con la maglia della Juventus. Dopo un’ottima partenza in stagione (4 reti in 5 ... (sportface)

Serie A: In campo Juventus-Frosinone 2-2 LA DIRETTA: Juventus-Frosinone 2-2, al 32' ancora in rete Dušan Vlahovic. Juventus-Frosinone 1-2, al 27' in rete Marco Brescianini. Juventus-Frosinone 1-1, al 14' pareggia Walid Cheddira. Cross perfetto di Zortea ...ansa

Sky – Juventus-Frosinone, Allegri infuriato si 'sgola' con Federico Chiesa e manda Yildiz a scaldarsi: Come riporta Sky Sport, infatti, il tecnico livornese si sta sgolando con Federico Chiesa, evidentemente non soddisfatto per la sua prestazione nel primo tempo di Juventus-Frosinone. In particolare, è ...ilbianconero

Juventus, Giuntoli: “Alcaraz Non cercavamo un titolare. Con Allegri a tempo debito programmeremo il futuro”: “Alcaraz Abbiamo fiducia in lui, non cercavamo un titolare”, ha detto l’ex diesse del Napoli a pochi minuti dall’inizio di Juve-Frosinone. Sul rapporto fra Allegri e la Juve: “Noi vogliamo tenerlo pe ...onefootball