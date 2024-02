Juventus, da cosa dipende il futuro di Allegri

Domenica alle 12.30 la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium il Frosinone, per la 26esima giornata di Serie A. Per i tifosi bianconeri... (calciomercato)

Domenica alle 12.30 la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium il Frosinone, per la 26esima giornata di Serie A. Per i tifosi bianconeri... (calciomercato)

Domenica alle 12.30 la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium il Frosinone, per la 26esima giornata di Serie A. Per i tifosi bianconeri... (calciomercato)

Per Rabiot 200 presenze con la Juve, ma il traguardo non scongiura l'addio: Juve, Allegri: "Nove scudetti di fila drogano la realtà" "Qualche giorno fa ho osservato i dati degli scudetti vinti dalla Juve: i nove titoli consecutivi hanno, per così… Leggi ...informazione

De Rossi: «Il Torino è la peggior squadra da affrontare dopo 120' in Coppa. Il Brighton De Zerbi è un genio»: «L’anno scorso non ricordo che calendario ci fosse, se trovi Juve e Inter è più difficile ... una diversa voglia e gamba. Da cosa dipende Ha cambiato qualcosa dal punto di vista fisico «Qualcosa ...ilmessaggero

Repubblica su Allegri: 'Gioca in difesa, ma del suo lavoro. Da cosa dipenderà la conferma Max elude la domanda': Allegri difende il suo operato e stabilisce chiaramente gli obiettivi della Juventus. La priorità assoluta è tornare in Champions League, non considerato come un obiettivo minimo ma come l'obiettivo ...ilbianconero