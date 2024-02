Juventus | Allegri | 'Non c'è un problema Chiesa Futuro? Siamo in sintonia su tutto'

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il tecnico dellaMassimilianoha parlato a Dazn e Sky dopo la vittoria all'ultimo sul Frosinone: "Io in campo do...

(Adnkronos) – La Juventus batte 3-2 il Frosinone nel match in calendario oggi per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. La formazione allenata da ... (periodicodaily)

Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La Juventus batte 3-2 il Frosinone nel match in calendario oggi per la 26esima giornata della Serie A ... (dayitalianews)

PAGELLE E TABELLINO Juventus-FROSINONE 3-2: Vlahovic salva Allegri, fantasma Chiesa: Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Frosinone, match dell’Allianz Stadium valido per la 26° giornata del campionato di Serie A. Bianconeri all’ultimo respiro: decide al 95' Rugani, doppietta per ...calciomercato

Allegri a Dazn: 'Non possiamo subire quei gol. Futuro La società farà le valutazioni': Ho un contratto fino al 2025, lo ripeto, sono dieci anni che sono alla Juve e sono orgoglioso. Lavoro per questa squadra, per questa società e la proprietà con dedizione e passione. Sono legato ...ilbianconero

Allegri a Dazn: "Tre punti pesanti per la corsa Champions. Bisogna riprendere a difendere in modo diverso": Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Juve-Frosinone. Le sue considerazioni: Nei minuti finali l'abbiamo vista quasi in campo per dare indicazioni. "Mancava ancora un minuto e ...tuttojuve