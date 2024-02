Juventus | Allegri da record | primo allenatore della storia della Serie A a conquistare almeno 1000 punti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Massimilianoda: con la vittoria in extremis contro il Frosinone, il tecnicodiventa ilA anel massimo campionato a partire dal girone unico del 1929, tenendo però conto che fino al 1995 le vittorie valevano duee non tre. Il mister livornese ha raggiunto quota 1002 con il successo dello Stadium che mette fine a un periodo davvero nero. Sono 301 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte per lui nella massima. SportFace.