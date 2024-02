Jasmine Paolini ora può sognare le Finals? Sesto posto nella classifica WTA Race!

Impresa di Jasmine Paolini: è in finale a Dubai e diventa numero 16 al mondo

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha concluso una settimana eccezionale a Dubai: una vittoria splendida quella della giocatrice toscana nel “1000” degli Emirati Arabi Uniti, battendo avversarie straordinarie sulla sua strada, come Beatriz Haddad Maia, Leylah Fernandez, Maria Sakkari e Anna Kalinskaya che era in forma smagliante. Un successo che permette all’allieva di Renzo Furlan di diventare la terza italiana di sempre a vincere un “1000” e soprattutto di salire tantissimo nel ranking WTA: da domani sarà infatti la numero 14 del mondo, mentre la race può regalare davvero sogni di gloria per la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana.del 2024 è infatti alcon 1287 punti, in piena zona qualificazione per le WTA. L’azzurra ha ...