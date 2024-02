Jasmine Paolini | a Dubai è nata una Jannika

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Adesso abbiamo pure "" anche se si chiama. A pochi giorni dai trionfi di Sinner a Melbourne e Rotterdam ecco che la, da Castelnuovo Garfagnana ma pure lei con un nome di battesimo internazionale (e con papà toscano, mamma polacca e nonno ghanese) conquista il torneo 1000 di, il primo di questo livello in carriera, con un 4/6- 7/5- 7/5 alla Kalinskaia. La ventottenne azzurra che con il suo 1,63 non si fa spaventare da un circuito femminile pieno di stangone, sale alla posizione n.6 della Race, la classifica che qualifica alle Finals e, soprattutto, al n.14 della classifica Wta. Solo Flavia Pennetta a Indian Wells nel 2014 e Camila Giorgi a Montreal nel '21 erano riuscite a imporsi in tornei di questo valore. E' doveroso sottolineare che laha vinto a ...