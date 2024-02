Italia | con la Francia è sempre derby Quesada | Siamo ancora lontani

Dove vedere Francia-Italia del Sei Nazioni di rugby in tv e streaming

(Di domenica 25 febbraio 2024) Per l’del rugby laè statauna specie di sorella maggiore, l’unica formazione “quasi” amica in confronto agli squadroni anglofoni. Senell’élite del 6 Nazioni ci piace pensare che gran parte del merito sia derivato dall’aver battuto a Grenoble nel 1997 proprio il XV transalpino (32 a 40). Si trattava, è vero, solo della Coppa Europa (competizione di seconda fascia) ma nell’occasione i Galletti non ci snobbarono e mandando in campo la formazione tipo, quella che aveva appena conquistato il Torneo, all’epoca, del 5 Nazioni. Giocando una partita straordinaria vincemmo con merito e la nostra credibilità, corroborata anche da vittorie contro Irlanda e Scozia, salì di livello al punto che, nel 2000, le porte del Gotha della palla ovale si aprirono: largo all’nel 6 ...

La terza stagione di Drag Race Italia ha già incoronato da un bel po’ di tempo la sua vincitrice (nel dubbio, non vi faccio spoiler) e la domanda che tutti i ... (biccy)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2024 tra ... (oasport)

Bergamo . Riecco il campionato. Dopo la pausa dello scorso week end che ha lasciato spazio alla Coppa Italia, il Volley Bergamo 1991 torna in corsa. E riparte ... (bergamonews)

Addio al Pd, Renzi show da Vespa: "Schlein ci voleva, i nardelliani no": "Schlein Certo che ci ho riparlato, anche stamani (ieri, ndr). Lei era per l’accordo con Italia Viva alle comunali ma è il gruppo dei nardelliani che non vuole assolutamente saperne". E alloralanazione

Voto a S. Croce e Castelfranco. Bucci, mancano solo le assemblee: Mancano i "dovuti passaggi con le rispettive assemblee", come dice la segretaria del Partito Democratico di Santa Croce Ivetta Parentini, "poi la coalizione procederà ad ufficializzare la candidatura" ...lanazione

La vetrina dell’Italian Symposium. I nostri studenti non hanno confini: United Italian Societies organizza il secondo Italian Symposium a Londra e Oxford, con ospiti di spicco come Barbara Serra e Enrico Letta. Evento di prestigio per studenti Italiani all'estero.quotidiano