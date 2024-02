Israele | Netanyahu | “Al lavoro su schema per rilascio ostaggi”

Fonte Hamas, Netanyahu: Al lavoro su schema per rilascio ostaggi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjaminstarebbe lavorando a una strategia che permetta di arrivare aldei prigionieri di Hamas. "Stiamo lavorando per ottenere unoper ildei nostri, nonché per completare l'eliminazione dei battaglioni del nemico a Rafah" scrive su X, spiegando di aver inviato "per questo motivo una delegazione a Parigi". "Pertanto – prosegue – all'inizio della settimana convocherò il gabinetto per approvare i piani operativi d'azione a Rafah, compresa l'evacuazione della popolazione civile da lì". "Solo una combinazione di pressione militare e negoziati risoluti porterà aldei nostri, all'eliminazione di Hamas e al raggiungimento di tutti gli obiettivi ...