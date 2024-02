Inzaghi re delle panchine di Serie A In lotta con un altro | i voti in pagella – CdS

CdS - Panchine in bilico, non fa eccezione neppure quella di Inzaghi: il motivo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Simonesi guadagna il primo posto della classifica allenatoriA del Corriere dello Sport.insieme a lui unmister. Di seguito il resto dei giudizi. PAGELLE ALLENATORI – L’edizione odierna del Corriere dello Sport sceglie di sviluppare una sorta di classifica con pagelle degli allenatori diA. Potrebbe essere scontata la presenza al primo posto di Simone, che con la sua Inter sta raggiungendo altissimi livelli di gioco, ma non lo è. Secondo il quotidiano, infatti, l’allenatore piacentino era incon un suo collega nella caccia al primo posto della classifica. L’avversario “antagonista” è Thiago Motta, meritevole secondo il giornale di un nove income valutazione complessiva. Stesso identico voto dato ...

“Dimmi che mercato fai e ti dirò che allenatore avrai”. Non è un proverbio adattato. Anzi. Non è nemmeno un... (calciomercato)

Simone Inzaghi al primo anno con l’Inter si è giocato lo Scudetto con il Milan, alla fine però ha perso. Contro la Roma allo Stadio Olimpico andò in scena una ... (inter-news)

Inzaghi è intervenuto a caldo dopo Inter-Salernitana, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A andata in scena a San Siro alle 21. Di ... (inter-news)

CdS: “Rivoluzione panchine: tutti in gioco da Allegri a Pioli fino a Inzaghi” | OneFootball: Il Corriere dello Sport fa un’analisi molto approfondita del destino delle panchine della Serie A per il prossimo anni con una vera e propria rivoluzione in vista. Il quotidiano, infatti, analizza pan ...onefootball

Inzaghi cambia la sua Inter, mini-rivoluzione a Lecce: da Bisseck ad Asllani e l’attacco: Un'Inter rivoluzionata per la sfida in programma oggi a Lecce. Come conferma anche La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi è intenzionato a cambiare con il recupero con l'Atalanta all'orizzonte.fcinter1908

Inzaghi pietrificato: rimangiata la parola dopo il SÌ | Un altro voltafaccia dopo Lukaku, Marotta valuta provvedimenti: I mercati difficili dell'Inter degli ultimi anni cozzano con il rendimento in campo di una squadra che continua a stupire ...dotsport