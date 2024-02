Inzaghi | «Inter | imbattibilità da mantenere! Percorso lungo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) Altra grande vittoria per l’di, con lo 0-4 al Lecce. L’allenatore della capolista, nella consuetavista conTV, dà valore all’ingresso dei tanti giocatori che in genere non partivano titolari. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneanalizza Lecce-: «Sapevamo della partita che dava insidie, siamo stati bravi ad approcciarla bene e trovare il vantaggio. Non abbiamo sofferto a parte il colpo di testa di Alexis Blin, poi abbiamo trovato il secondo e da lì è stato più facile. I ragazzi devono continuare così, per un allenatore fare sette-otto cambi e vedere la squadra giocare così fa enormemente piacere. Non dobbiamo guardare altro ma rimanere concentrati perché il cammino è ancora. Alexis Sanchez? L’unico neo della serata è che non ...