Inter | Inzaghi | «Scudetto? Mancano ancora tre mesi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Simone, allenatore dell’, ha parlato al termine della gara contro il Lecce ai microfoni di Dazn Simone, allenatore dell‘, ha parlato al termine della gara contro il Lecce ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni: TRANQUILLI SUL VANTAGGIO SULLA JUVE? – «Dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Gennaio e febbraio son stati tranquilli, recuperavamo bene le forze, oggi avevamo 6 assenze e non è semplice per noi allenatori. L’obiettivo è continuare a vincere senza lasciare indietro nessuno». PERCORSO – «gli ultimi 3di campionato che sono i più importanti. Giusto essere contenti di quello che stiamo facendo, clean sheet, gol…ma dobbiamo continuare a lavorare, senza concentrarci sui dati positivi. Abbiamo bisogno di tutti, non ...