Inter | Calhanoglu assente contro il Lecce | le condizioni e quando torna

(Di domenica 25 febbraio 2024) Hakannon sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la garail, al Via del Mare, valida per il 26° turno...

Asllani insidia Calhanoglu per Lecce-Inter . Il turco infatti si aggiunge alla lista dei titolari che non sono al meglio dopo la dispendiosa partita con ... (inter-news)

Inzaghi: "Problemino per Calhanoglu, vedremo per l'Atalanta": Calhanoglu ha seguito la squadra in Salento ma non è a disposizione per Lecce-Inter. A spiegare cosa sia successo è stato Simone Inzaghi ...sportmediaset.mediaset

LIVE – La cronaca di LECCE-Inter, 26a giornata Serie A: Lecce-Inter, gara valida per la 26a giornata di Serie A. Al Via del Mare i nerazzurri cercano la decima vittoria del 2024, per mantenere la Juventus a distanza in vista del recupero contro l’Atalanta ...passioneinter

Formazioni UFFICIALI Lecce-Inter: Inzaghi fa sette cambi: Lecce-Inter, all’andata finì 2-0 per i nerazzurri (LaPresse ... con Asllani e Frattesi al posto rispettivamente di Calhanoglu e Barella. Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne, davanti Lautaro e ...interlive