Inter a valanga in casa del Lecce | 0-4 Nerazzurri a +9 sulla Juventus

Serie A, l'Inter a valanga sul Lecce: il Napoli beffato a Cagliari all'ultimo minuto: bene la Juventus contro il Frosinone: Termina la sfida delle 18:00 tra Lecce ed Inter con il risultato di 0-4. I nerazzurri portano a casa un importante successo grazie alle reti di Lautaro Martinez (doppietta), Frattesi e De Vrij. Tre ...laziopress

LIVE - Lecce-Inter 0-3, 60': Frattesi fa gol e assist, Lautaro firma la sua doppietta. Dentro Barella: Poi Audero esce a valanga per evitare l'Intervento di Piccoli ... poi serve Audero che deve spazzare via per evitare il pressing di Piccoli. 32' - Difesa Inter collassata in mezzo all'area, spiovente ...fcinternews

Inter-Fabbian, I nerazzurri possiedono il diritto di recompra: parla il padre: Nella vittoria per 2-0 sull’Hellas Verona di domenica sera, c’è anche la scia del giovane Giovanni Fabbian che ha trovato il quarto gol della sua Serie A con il Bologna. Sul centrocampista classe 2003 ...momentidicalcio