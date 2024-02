Ingegnere di 31 anni trovato senza vita a casa

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il cuore di quel giovane ha cessato di battere nella sua Bologna che l’aveva adottato. Edoardo Ferrara, polverigiano,biomedico, si è spento a soli 31l’altro ieri sera, all’improvviso. Presumibilmente un infarto l’ha colto mentre si trovava nella sua abitazione. A nulla è valso l’intervento di soccorso. Nel pieno sconforto la moglie Giada Ruggeri, con cui era convolato a nozze lo scorso settembre. Il gelo ha colto i suoi familiari a chilometri di distanza. Edoardo è figlio di Franco, medico e anestesista mentre la madre è Maria Grazia Paolinelli, ex medico di base della cittadina e candidata a sindaco per le prossime amministrative comunali. La sua lista, non appena saputa la tragica notizia, ha chiuso temporaneamente il profilo Facebook postando un fiocco nero. Immenso il dolore per il fratello Giacomo, la sorella Sofia, i suoceri, ...