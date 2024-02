Informazioni riguardanti Xolair e le intolleranze alimentari

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Recentemente, la Food and Drug Administration ha dato il via libera a un medicinale che diminuisce il pericolo di gravi reazioni in individui di tutte le età esposti a tracce di arachidi, frutta secca, latticini e altri allergeni comuni. Questa decisione potrebbe significativamente migliorare la qualità della vita per chi si trova ad affrontare tali