(Di domenica 25 febbraio 2024) (Adnkronos) – Dopo avere 'riscritto' il segmento dei fuoristrada duri e puri con il suo Grenadier, oggiconferma il percorso sulla strada delle zero emissioni con un nuovo 4X4, ilchedisponibile in versione 100 % elettrica, ma anche con. Una scelta di sostenibilità insomma che non va a inficiare

Ineos presenta il Fusilier, sarà 100% elettrico o con range extender: La presentazione del primo modello 100% elettrico ha fornito a Ineos la possibilità di ribadire l'impegno ... dimostrata con il un Grenadier dimostrativo con celle a combustibile presentato in ...adnkronos

Ineos contro il solo elettrico: “Non seguiremo le pecore”: Il marchio britannico vuole tenere una porta aperta a tutte le soluzioni di propulsione, e invita anche i governi UK e UE a farlo ...formulapassion

Ineos Fusilier: il nuovo 4x4 a zero e basse emissioni: Ineos Automotive ha inoltre presentato un dimostratore di tecnologia a celle a combustibile a idrogeno per il Grenadier al Goodwood Festival of Speed del 2023. La casa automobilistica britannica è ...affaritaliani