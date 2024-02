Indagine dei carabinieri | Chi ha dato l’ordine?

Indagini serrate dei Carabinieri del Comando Provinciale contro il fenomeno dei furti in appartamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Chi ha?". E’ la domanda a cui rispondere. Alla quale si tenterà di dare un riscontro nelle prossime ore. L’per fare luce su quanto accaduto venerdì mattina in via San Frediano sarebbe già stata affidata ai, il fascicolo è aperto in procura. Militari che acquisiranno tutti i video, che già si trovano online, ma anche quelli girati dalla Scientifica e dalle telecamere della videosorveglianza cittadina, già depositati "per dovere di trasparenza". "Nelpubblico ci sono più teste", ripete chi tra le forze delviene interpellato ufficiosamente sui fatti. "Pisa non ha un reparto mobile, quei poliziotti non erano dei nostri, ci si appoggia di solito a quelli di Firenze e Genova che vengono inviati su disposizione del Ministero". La ...