Indagato Vannacci Le strane spese a Mosca nel mirino dei magistrati Ma la Lega lo difende

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Non sono preoccupato né demoralizzato. Sono molto sereno e continuo per la mia strada a testa alta", fa sapere il generale Roberto. Neppure ne Il mondo al contrario – titolo del suo contestato bestseller da 200mila copie – e alla vigilia del tour promozionale per la seconda impresa letteraria, Vita e valori di un generale incursore, un simile sottosopra poteva essere immaginato. L’alto ufficiale già sotto inchiesta disciplinare per i contenuti dell’opera prima in cui censura la supposta dittatura delle minoranze e forse lede la terzietà delle Forze armate, si ritrova di nuovo nel. Gli addebiti anticipati dal Corriere della Sera sono parecchio sgradevoli: indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente,non autorizzate per l’auto di servizio, rimborsi per eventi e cene però mai organizzati ...