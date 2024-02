Incidenti nei cortei | altro che repressione | cosa dicono i numeri

Manganellate agli studenti, Piantedosi: "Le regole non sono cambiate, valuteremo gli eccessi"

Uccide la madre di 77 anni a San Gavino in Sardegna: arrestato il 43enne Simone Uras, ha problemi psichiatrici: Il 43enne Simone Uras è stato arrestato durante la notte fra sabato 24 e domenica 25 febbraio con l’accusa di omicidio volontario nei confronti della madre, Maria Atzeni, di 77 anni, trovata morta ...notizie.virgilio

Attenti a quei due: che ha corso con i postumi di una scivolata rovinosa nei test di inizio settimana incappando oggi in un altro incidente spaventoso in Curva-11. L’Italia motociclistica attendeva il debutto in ...formulapassion

Morena, cade dal balcone mentre sistema la tenda del vicino: Piergiorgio Riccardi muore a 49 anni: La tenda del vicino di casa incastrata, il tentativo di ripararla e, in un attimo, la tragedia. Il corpo senza vita sull'asfalto e le urla dell'anziano inquilino che poco prima ...ilmessaggero