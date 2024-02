Incidente stradale nel crotonese | due morti e due feriti in condizioni gravissime

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - È di duee duegravi il tragico bilancio di unavvenuto poco prima delle ore 17 di oggi in località Brasimato, lungo la strada statale 107 che collega Crotone a Cosenza. Per cause in corso di accertamento due autovetture, una Fiat Grande punto e una Wolksvagen Golf, ognuna con due persone a bordo, si sono scontrate frontalmente. Quando sul posto sono arrivati i primi soccorsi hanno trovato una scena devastante. Gli occupanti della Grande punto, un ragazzo e una ragazza di Crotone, dei quali non è ancora nota l'identità, erano già. I sanitari del 118 hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Crotone per estrarre le due persone dalle lamiere della Golf. I, in, ...