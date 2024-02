Incidente a Colleparco | auto finisce in scarpata | giovani soccorsi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Teramo - Nella serata di ieri, poco dopo le 23:00, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta in via Averardi a, dove si è verificato unstradale. Coinvolta nell'una Mercedes Classe A 170 con a bordo due. Le cause dell'sono ancora oggetto di indagine da parte dei Carabinieri di Teramo, che sono intervenuti per i rilievi. Il veicolo, mentre percorreva la strada in discesa, ha urtato una Toyota CHR parcheggiata ai bordi della strada, finendo lungo una ripidae fermandosi sul greto di un corso d'acqua. Il conducente, un giovane di 19 anni, è riuscito a risalire laattraversando la vegetazione e ha chiamato i. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul ...

