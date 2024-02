Inaugurato un giardino a Crotone in ricordo dei 94 morti di Cutro 

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - È statoquesta mattina, malgrado la pioggia battente, il 'di Ali'', voluto dall'amministrazione comunale diaffinchè rimanesse unindelebile delle 94 vittime provocate dal naufragio di migranti, avvenuto esattamente un anno fa, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro. Nel, infatti, sono stati piantumati 94 alberi, uno per ogni migrante morto. Ubicato all'ingresso della città, a simboleggiare il senso di accoglienza deisi, ilè lungo 250 metri e largo 9. Vi sono stati piantati alberi di tamerici, callistemon, feijoa e corbezzolo, mentre nelle prossime settimane sarà realizzato il prato. "Sono stati giorni durissimi quelli successivi al 26 febbraio dell'anno ...

