In Sardegna si vota fino alle 22 | alle 12 affluenza in lieve aumento rispetto al 2019

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Sono iniziate7 nei 377 comuni della, le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale. D6.30 di oggi, dopo le operazioni preliminari, si potràre22. Gli elettori - suddivisi in 1884 sezioni nelle 8 circoscrizioni (Cagliari, Medio Campidano, Carbonia - Iglesias, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia-Tempio) - sono 1.447.761, di cui 709.840 uomini e 737.921 donne. Fra i 1416 candidati saranno scelti i 60 consiglieri che andranno a comporre la diciassettesima legislatura del Consiglio Regionale della12 hannoto, nelle 1.884 sezioni, ...

Spoglio domani, non è previsto il ballottaggio urne aperte in Sardegna per le elezioni regionali. I seggi chiuderanno alle 22 e non è previsto un secondo ... (sbircialanotizia)

Elezioni Regionali, l’affluenza nelle varie zone della Sardegna: Un dato che supera anche quello delle elezioni del 2014 quando, alla stessa ora, aveva votato il 14,5% degli aventi diritto. In termini assoluti si sono recati ai seggi 266.052 votanti su 1.447.753 ...strettoweb

Regionali in Sardegna, affluenza in crescita: a chi giova la corsa alle urne dei sardi: Nel giorno del voto per le Regionali in Sardegna, gli occhi della politica sono puntati sui dati dell’affluenza. A mezzogiorno la percentuale dei votanti tocca quota 18,4% ed è un dato in aumento ...laprovinciapavese.gelocal

Sassari, diritto di voto negato all’ex detenuto: «Una delusione, per me come un ritorno in società»: Federico Caputo, 63 anni, ha ottenuto la riabilitazione nel 2022. Ma la tessera elettorale non è arrivata per una mancata comunicazione degli uffici ...unionesarda