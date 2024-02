In Promozione c’è la pareggite

Serie D. Carpi, a Castelmaggiore è pareggite. Quando Bagatti jr 'esonerò' il padre

(Di domenica 25 febbraio 2024) In campo oggi l’Eccellenza con la capolista Civitanovese di scena a Montegiorgio mentre il Montegranaro ospita la Maceratese. Inallungo forse decisivo del Matelica che vince lo scontro diretto. Per il resto solo pareggi. Eccellenza. In campo oggi: Montegranaro-Macereatese, Atletico Azzurra Colli-Urbania. Castelfidardo-Jesina, K-Sport-Urbino, Montefano-Chiesanuova, Montegiorgio-Civitanovese, Sangiustese-Osimana, Tolentino-MonturanoB: Monticelli-Trodica 1-1, Atletico Centobuchi-Sangiorgese 2-2, Aurora Treia-Corridonia 1-1, Casette Verdini-Appignanese 1-1, Elpidiense Cascinare-Rapagnano 0-0, Matelica-Vigor Castelfidardo 3-2, Palmense-Porto Sant’Elpidio 0-0, Potenza Picena-Cluentina (oggi) Prima Categoria. Girone C: Pinturetta-Urbis Salvia 1-0. Girone D: Afc Fermo-Piceno United 1-1, Castoranese-Montottone 4-2, Centobuchi-Offida ...