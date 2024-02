In difesa degli alberi. Una bara per protesta - Pistoia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) PISTOIA Unabianca con scritto "qui giace Pistoia citta del verde". E la forte simbologia che hanno usato alla manifestazione di ieri organizzata dal circolo cittadino di Legambiente. Una camminata partita dal Parterre di piazza San Francesco per volontàorganizzatori di ricordare che "nonostante l’intervento non derivasse da finanziamenti Pnrr, qui era previsto l’abbattimento completo di 65, di cui solo una decina in Categoria rischio D. Solo grazie a un lungo dibattito con il nostro circolo, si è accettato di salvare gli altri". I manifestanti, nonostante la pioggia battente, sono passati da alcuni luoghi interessati dai taglicontestati, per raggiungere il fulcro dellanel quartiere di San Lorenzo. "Ad oggi attendiamo ancora da parte ...