In 11 piazze dell' Abruzzo | Gazebo per promuovere l' affido familiare

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 25 febbraio 2024) L'Aquila - Oggi, dalle 10:30 alle 12:00, si sono aperti punti informativi in 11, tra cui L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Avezzano, Casalbordino, Castel di Sangro, Lanciano, Vasto, Sulmona e Lettomanoppello. L'iniziativa, promossa dall'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenzaa Regione, in collaborazione con il Tavolo per l'e altri enti, mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanzae a invitare alla scelta di accogliere minori in stato di abbandono. La garante per l'infanzia e l'adolescenza Maria Concetta Falivene ha evidenziato che chiunque, indipendentemente dall'età o dallo stato civile, può diventare genitore affidatario. Ha ...