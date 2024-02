Ilona Staller e l’amore segreto con l’ex Riccardo Schicchi | “Un rapporto strano il nostro”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dal 1974 all’1988,ebbe una relazione con il suo manager. Questa storia, mantenuta segreta per non deludere i fan, iniziò quando lui la cercò e la portò dal direttore di Playmen, Luciano Oppo. Questo portò a molte opportunità lavorative e all’acquisto di un attico sulla Cassia. Non è chiaro il motivo della loro separazione.ha raccontato l’ultima lite avuta con, poco prima che morisse. Lei era andata in ospedale per salutarlo e ne approfittò per chiedergli indietro il materiale fotografico che la riguardava. La reazione del regista, però, fu tutt’altro che pacifica.: la ...